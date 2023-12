Stand: 10.12.2023 06:16 Uhr Rostock: Zwei Männer ausgeraubt und mit Messern verletzt

Zwei Männer sind bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung an einem Skatepark in Rostock verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden von drei bislang unbekannten Tätern mit Messern angegriffen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde einer von ihnen schwer und der andere leicht verletzt. Sie wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Täter erbeuteten außerdem eine Handtasche und flüchteten nach dem Vorfall am Samstagabend. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

