Stand: 06.10.2022 15:36 Uhr Rostock: Zwei Leichtverletzte bei Wohnungsbrand

In Rostock-Lichtenhagen wird nach einem Wohnungsbrand am Donnerstagvormittag wegen des Verdachts der vorsätzlichen schweren Brandstiftung ermittelt. Das Feuer war offenbar in einer Küche ausgebrochen, der oder die Bewohner aber nicht zu Hause. Die betroffene Wohnung ist komplett ausgebrannt. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Zwei Mieter von benachbarten Wohnungen wurden leicht verletzt.

