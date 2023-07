Stand: 03.07.2023 13:40 Uhr Rostock: Zoo stellt vierfachen Erdmännchen-Nachwuchs vor

Der Rostocker Zoo hat neue Mitbewohner: Vier Erdmännchen-Jungtiere erkunden aktuell die Umgebung ihrer Wurfhöhle. In deren Schutz konnten sie knapp einen Monat aufwachsen, bevor sie sich vor einigen Tagen erstmals in die anderen Regionen ihres Innengeheges wagten. Am Montagvormittag wurde der Nachwuchs der neuen Erdmännchen-Gruppe des Zoos erstmals offiziell vorgestellt. "Es ist wirklich niedlich zu beobachten, wie sie alles erkunden und hier und da auch schon buddeln oder sich Erdmännchen-typisch aufstellen", kommentierte eine Zoosprecherin am Montag in Rostock. Die vier sind die ersten Nachkommen der beiden 2021 geborenen Elterntiere.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.07.2023 | 16:30 Uhr