Stand: 27.01.2021 15:11 Uhr Rostock: Zoll plant Weiterbildungszentrum in der Region

Der Zoll will in der Region Rostock eine Hochschule für mehrere hundert Nachwuchskräfte aufbauen. Nach Angaben des CDU-Bundestagsabgeordneten Stein wird derzeit nach einem passenden Standort gesucht. Rund 600 Unterkünfte und 24 Lehrsäle soll es an der neuen Hochschule geben. Spätestens in vier Jahren soll die Einrichtung ihren Betrieb starten. Notwendig wird die neue Hochschule, weil sich der Hauptpersonalrat des Zolls und das Bundesfinanzministerium darauf verständigt haben, die Aus- und Fortbildung beim Zoll zu stärken. | 27.01.2021 15:11