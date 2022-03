Stand: 14.03.2022 19:52 Uhr Rostock: Zoll findet mehr als 60.000 Zigaretten in Auto

Zöllner einer mobilen Kontrolleinheit haben im Rostocker Hafen in einem Auto 60.580 Zigaretten entdeckt. Nach Angaben des Hauptzollamtes Stralsund seien die Zigaretten in einem extra dafür hergerichteten doppelten Fahrzeugboden sowie in bauartbedingten Hohlräumen der Seitenverkleidung versteckt gewesen. Der verhinderte Steuerschaden betrage rund 10.900 Euro. Gegen die beiden Insassen des Autos, die nach Schweden fahren wollten, wird nun ermittelt. | 14.03.2022 19:42