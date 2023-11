Stand: 22.11.2023 14:44 Uhr Rostock: Zigarettenautomat gesprengt - Tatverdächtiger gefasst

Unmittelbar nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Rostock Evershagen konnte ein Tatverdächtiger gestellt werden. Zeugen hatten am Mittwochmorgen gegen fünf Uhr die Polizei alarmiert und den Verdächtigen genau beschrieben. Bei dem 18-jährigen wurden neben den entwendeten Zigaretten auch pyrotechnische Gegenstände gefunden. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,0 Promille. Der Rostocker muss sich nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall verantworten.

