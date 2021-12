Stand: 21.12.2021 14:40 Uhr Rostock: Zeugen nach Masken-Streit gesucht

Im Zusammenhang mit einem Streit um eine Gesichtsmaske Anfang Dezember in einem Rostocker Supermarkt sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Nach Angaben der Polizei soll ein 34-Jähriger am Morgen des 9. Dezember in dem Geschäft in Groß-Klein ohne Mund-Nasenschutz aufgefallen und des Marktes verwiesen worden sein. Am Nachmittag habe dieser dann eine Fackel in das Geschäft hineingeworfen. Dort breitete sich den Angaben zufolge gelber Rauch aus. Verletzt wurde niemand. Mitarbeiter folgten dem 34-Jährigen, es kam zu einer Schlägerei. Der Tatverdächtige konnte flüchten. Er kam aber kurz darauf mit einem Begleiter zurück und es wurde eine weitere Brandfackel geworfen. Polizisten nahmen einen Tatverdächtigen vorläufig fest, der zweite konnte fliehen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | 21.12.2021 14:40

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.12.2021 | 15:00 Uhr