Stand: 19.05.2022 14:19 Uhr Rostock: Zeugen nach Autobränden gesucht

Nach mehreren mutmaßlichen Brandstiftungen an Autos im Rostocker Stadtteil Lütten Klein hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Laut Polizei ereignete sich am Mittwochabend der jüngste Vorfall, bei dem ein Passant nur durch Zufall einen größeren Schaden verhindern konnte. Der 23-jährige Radfahrer habe beim Vorbeifahren einen Feuerschein an einem geparkten Auto gesehen und sofort die Feuerwehr gerufen. Diese konnte den Brand löschen. Passanten hätten schon mindestens zwei weitere Brandanschläge dieser Art gestoppt. | 19.05.2022 14:18

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.05.2022 | 16:30 Uhr