Stand: 03.03.2023 19:46 Uhr Rostock: Zeugen eines gewalttätigen Streits gesucht

Nach einem mutmaßlichen Tötungdelikt vor einer Woche in Rostock sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht zum Sonnabend hatten Passanten an einer Bushaltestelle in der Nähe eines Clubs in der Südstadt einen bewusstlosen Mann entdeckt. Der 20-Jährige war lebensbedrohlich verletzt und musste notoperiert werden. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr, kann aber noch nicht vernommen werden, sagte eine Polizeisprecherin. Nach bisherigen Ermittlungen war er Opfer eines gewalttätigen Streits. Zeugen, denen in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar zwischen ein und zwei Uhr im Bereich der Hundermännerbrücke etwas aufgefallen ist, können sich bei jeder Polizeidienststelle melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.03.2023 | 16:35 Uhr