Rostock: Zentrum für biogene Wertschöpfung geplant

Die Fraunhofer-Gesellschaft will in Rostock ein Zentrum für biogene Wertschöpfung und Smart Farming errichten. Mecklenburg-Vorpommern sei mit Einrichtungen großer Forschungsverbände nach wie vor unterausgestattet, so der hochschulpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Peters. Deswegen freue man sich sehr, dass die Fraunhofer-Gesellschaft ihr Engagement in Mecklenburg-Vorpommern vergrößern möchte. Auch für Rostock sei die Ansiedlung des neuen Zentrums ein starkes Signal. | 01.12.2020 19:12