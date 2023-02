Stand: 05.02.2023 12:02 Uhr Rostock: Busbahnhof wegen Bauarbeiten geschlossen

Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) am Rostocker Hauptbahnhof wird von Montag an bis auf weiteres geschlossen. Grund sind Umbaumaßnahmen. Alle Abfahrten in die Region erfolgen nun vorerst von der Haltestelle "G". Diese befindet sich gegenüber dem Ausgang Süd des Hauptbahnhofs. Die Bauarbeiten und damit einhergehenden Einschränkungen sollen bis Juni andauern und kosten rund 2,8 Millionen Euro.

