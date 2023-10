Stand: 17.10.2023 09:11 Uhr Rostock: Weitere Schmierereien mit Nahost-Bezug

Nachdem am Montag ein Fenster der jüdischen Gemeinde im Rostocker Stadtteil Reutershagen mit einer mutmaßlich antisemitischen Botschaft beschmiert wurde, haben Unbekannte in der vergangenen Nacht ein Mehrfamilienhaus in unmittelbarer Nähe besprüht. Bei dem etwa fünf Meter langen Graffito "Free Gaza! From Hamas!" handele es sich um einen Schriftzug mit politischem Hintergrund, der im Zusammenhang mit dem aktuellen Nahostkonflikt steht, heißt es von der Polizei. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock ermittelt.

