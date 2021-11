Stand: 27.11.2021 11:16 Uhr Rostock: Weihnachtssingen im Ostseestadion abgesagt

Das Weihnachtssingen im Rostocker Ostseestadion am 19. Dezember um 18 Uhr mit dem Volkstheater Rostock fällt aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage aus. Das teilte das Volkstheater am Sonnabend mit. Wie mit bereits gekauften Eintrittskarten verfahren wird, soll im Lauf der kommenden Woche geklärt werden. Bei der Premiere des Weihnachtssingens im Dezember 2019 hatten mehr als 10.000 Menschen Weihnachtslieder gesungen und sich so auf die Festtage eingestimmt. | 27.11.2021 11:16

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.11.2021 | 11:00 Uhr