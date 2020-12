Stand: 07.12.2020 08:28 Uhr Rostock: Weihnachtsbäume für Seeleute auf Schiffen im Hafen

Die Seemannsmission verteilt am Montag Tannenbäume, kleine Päckchen und persönliche Grußkarten an Seeleute. Eigentlich geht es dabei von Schiff zu Schiff - in diesem Jahr allerdings nicht, weil niemand an Bord darf. Wie die Chefin der Mission Zernikow berichtet, ist die Situation der Crews zum Teil dramatisch, weil die üblichen Besatzungswechsel nicht möglich sind. | 07.12.2020 08:25