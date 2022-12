Rostock: Weihnachtliche Gala für Obdachlose Stand: 13.12.2022 08:21 Uhr Die Bürgerinitiative "Weihnachtsengel" hat in dem Rostocker Hostel "Dock Inn" nach zwei Jahren Coronapause am Montag wieder eine Obdachlosen-Gala veranstaltet. Die Feierlichkeit finanziert sich ausschließlich über Spenden.

Rund 160 Menschen haben das wohltätige Angebot angenommen und konnten ein breitgefächertes Programm genießen. Für die Obdachlosen gab es zum Beispiel Livemusik von bekannten Singer-Songwritern und einem 20-köpfigen Shanty Chor. Außerdem wurde ein weihnachtliches Drei-Gänge-Menü serviert. Dafür haben die Gäste an einem festlich gedeckten Tisch gesessen - alles klassisch in rot und weiß gehalten.

Nützliche Geschenkbeutel für alle

Natürlich durfte auch der Weihnachtsmann nicht fehlen. Er hat den Hilfsbedürftigen Geschenkbeutel überreicht. Darin waren unter anderem Süßigkeiten, Hygieneartikel, Kleidung und Tabak. "Ziel der Veranstaltung ist es, den Leuten richtig eine Freude zu machen", so der Koodinator der Veranstaltung, Uwe Krostitz. Es gehe zwar auch um Geschenke, aber eben auch um nützliche Geschenke, betont er.

Koordinator der Gala zieht positives Fazit

Darüber hinaus wurde auch die Hin- und Rückfahrt der Obdachlosen organisiert. Der Verkehrsverbund Warnow, besser gesagt die Rostocker Straßenbahn AG hat sich darum mit Sonderbussen kostenlos gekümmert. Insgesamt wurde die Gala ausschießlich über Spenden finanziert. Sie endete am Montag gegen 22 Uhr. Uwe Krostitz sieht ein positives Fazit. "Es herrscht fast eine familiäre Atmosphäre" , sagte er am Montagabend. Auch wenn die Gala coronabedingt zwei Jahre lang Pause machen musste, kenne man sich bereits durch vorangegangene Aktionen, so Krostitz abschließend.