Stand: 17.11.2023 15:55 Uhr Rostock: Warnstreik mit 500 Beschäftigte im öffentlichen Dienst

An der Unimedizin Rostock haben am Freitag etwa 500 Menschen aus dem öffentlichen Dienst ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft ver.di hatte zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder - mindestens aber 500 Euro mehr. Mit Plakaten zogen die Demonstranten durch die Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Wegen des Warnstreiks wurde der Betrieb an der Unimedizin um die Hälfte reduziert. Planbare Eingriffe wurden verschoben - Notfälle werden weiterhin behandelt. Die Tarifgemeinschaft der Länder bezeichnet die Forderungen als zu hoch - die nächste Verhandlungsrunde ist am 07. und 08. Dezember.

