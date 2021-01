Stand: 08.01.2021 10:25 Uhr Rostock: Warnemünder Best-Western-Hotel wird geräumt

Die Räumung des Warnemünder Best-Western-Hotels hat begonnen. Der Hotelbetrieb wird in den kommenden Tagen schließen. Hintergrund ist, dass die Stadt Rostock den Pachtvertrag mit einer Gesellschaft der Stadt Gelsenkirchen kündigen will. Also Folge muss das Best Western als Untermieter ausziehen. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV hatte die Gesellschaft die Immobilie seit 1991 für nur 100.000 Euro pro Jahr gepachtet - eine für diesen Standort ungewöhnlich niedrige Summe. | 08.01.2021 10:24