Stand: 21.07.2021 10:45 Uhr Rostock-Warnemünde: Urlauber verursachen ICE-Notbremsung

In Rostock-Warnemünde haben Urlauber mit einer illegalen Abkürzung über Bahngleise einen Intercity gestoppt. Laut Bundespolizei musste der Schnellzug aus Dresden in Höhe Warnemünde-Werft eine Notbremsung einleiten. Der Zug sei rechtzeitig zum Stehen gekommen. Durch Hinweise wurde die Reisegruppe aus Sachsen den Angaben zufolge bei der Ankunft in ihrem Hotel gestellt. Gegen sie werde nun wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr ermittelt. | 21.07.2021 10:45