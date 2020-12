Stand: 17.12.2020 13:13 Uhr Rostock: Vorerst stabile Preise bei WWAV und Nordwasser

Für 260.000 Einwohner sowie Gewerbe- und Industriebetriebe in der Region Rostock bleiben auch 2021 die Grundgebühren für Trink- und Abwasser ihres Versorgers Nordwasser stabil. Das beschloss am Mittwochabend die Vollversammlung des Warnow-Wasser und Abwasser-Zweckverbandes (WWAV), dem 28 Städte und Gemeinden der Region angehören. Trotz leicht gestiegener Abwassergebühren in diesem Jahr hat Nordwasser sein Versprechen gehalten, insgesamt günstigere Preise anzubieten als sein privatwirtschaftlicher Vorgänger. | 17.12.2020 13:13