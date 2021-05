Stand: 27.05.2021 06:04 Uhr Rostock: Vorbereitungen für Museen-Neustart laufen

Die meisten Museen im Landkreis und in der Hansestadt Rostock öffnen unter Hygieneauflagen am 1. Juni wieder für Besucher. Zeitfenster für Besuche müssen nicht mehr reserviert werden. Kunsthallenchef Neumann will die Öffnungszeiten von Freitag bis Sonntag vorerst bis 20 Uhr verlängern. Die letzten Vorbereitungen zur Wiedereröffnung am kommenden Dienstag werden derzeit auch unter anderem im Rostocker Kulturhistorischen Museum, im Heimatmuseum Warnemünde, in der Rostocker Societät maritim und im Schiffbau - und Schifffahrtsmuseum auf dem Traditionsschiff im IG-Park getroffen. | 27.05.2021 06:05