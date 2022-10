Stand: 16.10.2022 07:05 Uhr Rostock: Vier Verletzte bei Streit mit Sicherheitsdienst

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei offenbar betrunkenen jungen Männern und zwei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes im Einkaufszentrum Warnow Park in Rostock sind alle vier Beteiligten leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, griff der eine Angetrunkene den Sicherheitsdienst am Sonnabend nach einem erteilten Hausverbot an, worauf er einen Kopfstoß erhielt. Beidseitig kamen danach Reizstoffsprays und ein Messer zum Einsatz. Gegen die jungen Männer wird nun wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung ermittelt.

