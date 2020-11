Stand: 20.11.2020 14:26 Uhr Rostock: Vier Unimedizin-Mitarbeiter Corona-positiv

An der Rostocker Universitätsklinik sind vier Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Infizierten kommen aus verschiedenen Bereichen und befinden sich alle in häuslicher Quarantäne, wie die Klinik mitteilte. Die Infizierten hätten sie sich höchst wahrscheinlich im privaten Umfeld angesteckt. Alle Mitarbeiter und Patienten, die mit ihnen in Kontakt waren, wurden negativ getestet. Die medizinische Versorgung sei nach wie vor sichergestellt, an den bislang getroffenen Sicherheitsmaßnahmen werde nichts geändert, hieß es weiter. | 20.11.2020 14:25