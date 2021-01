Stand: 07.01.2021 13:51 Uhr Rostock: Verletzter in Hausflur aufgefunden

In einem Mehrfamilienhaus in Rostock-Dierkow ist ein Mann mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden. Laut Polizei hatten Anwohner den 30-Jährigen am Mittwochabend blutüberströmt im Flur gefunden. Weil er in die Scheibe einer Haustür gefallen war, hatte er Schnittwunden. Die Polizei ermittelt, ob eine von einer weiteren Person verursachte Straftat vorliegt. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 30-jährigen Inder, der wegen Drogendelikten der Polizei bekannt ist. | 07.01.2021 13:51