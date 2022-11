Rostock: Verkaufsstand auf Weihnachtsmarkt fängt Feuer Stand: 18.11.2022 15:30 Uhr Eine verletzte Person und dichter Qualm in der Innenstadt: Am Freitag hat ein Verkaufsstand auf dem noch geschlossenen Rostocker Weihnachtsmarkt Feuer gefangen.

Kurz vor dem Start des Rostocker Weihnachtsmarktes kam es am Freitag zu einem Feuer in einem Verkaufsstand. Am frühen Nachmittag sei der Brand durch einen technischen Defekt an einer Ölwanne eines Waffelstandes ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Rauchschwaden standen in der Rostocker Innenstadt. Ein Mensch habe eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Inhaber konnte das Feuer selbst löschen, hieß es. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Der Rostocker Weihnachtsmarkt - der größte im Nordosten - eröffnet am Montag.

