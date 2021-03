Stand: 25.03.2021 18:07 Uhr Rostock: Verhandlungen bei Neptun-Werft zur Standortsicherung

Nachdem die Rostocker Neptun-Werft am Donnerstag zwei weitere Flusskreuzfahrtschiffe abgeliefert hat, blickt der Schiffbaubetrieb in eine unsichere Zukunft. Da die abnehmende Reederei aufgrund der aktuellen Lage keine weiteren Schiffe bestellt hat, werden derzeit nur noch Maschinenraummodule gebaut, hieß es in einer Mitteilung. Aktuell gebe es Verhandlungen zwischen Werftleitung, Betriebsrat und IG Metall, um den Standort zu sichern und neue Konzepte zu entwickeln. Auch Entlassungen werden nicht ausgeschlossen. Die Neptun-Werft beschäftigt derzeit etwa 650 Menschen. | 25.03.2021 18:06