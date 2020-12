Stand: 07.12.2020 10:40 Uhr Rostock: Verhandlung zu Steuerhinterziehung in 29 Fällen

Am Rostocker Landgericht geht es heute um Steuerbetrug. Laut Gericht handelt es sich um Fälle von "großem Ausmaß". Ein 77-jähriger Deutscher habe Vermittlungsprovisionen aus dem Immobiliengeschäft nicht angegeben. Insgesamt sollen rund 690.000 Euro an Einkommens-, Gewerbe- und Umsatzsteuer nicht gezahlt worden sein, so das Landgericht. | 07.12.2020 10:45