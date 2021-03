Stand: 12.03.2021 15:13 Uhr Rostock: Verhandlung um 300.000 Euro Schadenersatz

In einem Schadenersatzfall aufgrund lebenslanger Berufsunfähigkeit infolge eines Verkehrsunfalls hat das Oberlandesgericht in Rostock am Freitag einen Vergleich angeboten. Der Klägerin wurde in vorhergehenden Prozessen eine Mitschuld zugesprochen. Die Geschädigte war 2011 als damals 16-jährige Beifahrerin unangeschnallt in einen Verkehrsunfall verwickelt. Seitdem sitzt sie im Rollstuhl und muss rund um die Uhr betreut werden. Das Landgericht Rostock hatte bereits entschieden, dass der Geschädigten trotz Mitschuld ein Schmerzensgeld von mehr als 240.000 Euro vom Fahrer zusteht. | 12.03.2021 15:14