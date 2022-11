Rostock: Ute Fischer-Gäde wird neue Umweltsenatorin Stand: 23.11.2022 14:02 Uhr Im Rostocker Rathaus ist die bisherige Chefin des Grünamtes, Dr. Ute Fischer-Gäde (Bündnis90/ Die Grünen), zur Senatorin für Infrastruktur, Umwelt und Bau ernannt worden. Die 50-Jährige löst Holger Matthäus (Bündnis90/ Die Grünen) ab, der das Amt 14 Jahre inne hatte.

Fischer-Gädes Vorgänger Matthäus war von 2008 an für Umwelt - und Klimaschutz aber auch Bauen in der Hansestadt zuständig. Er habe fast 10 Jahre unter Sparzwängen und Haushaltssicherungskonzepten agieren müssen, sagte er zum Schluß seiner Amtszeit. Als Plus wertet er, dass die Treibhausgas-Emissionen in Rostock seit 2008 pro Kopf um 15 Prozent zurückgegangen seien.

Dem Klimawandel mit kluger Stadtentwicklung begegnen

Die neue Senatorin kommt als langjährige Leiterin des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesens ebenfalls vom Fach. Sie will vor allem die Infrastrukturentwicklung im Zeichen von Klima-, Mobilitäts - und Energiewandel voranbringen. Konzepte von Stadtverwaltung und Bürgerschaft dazu gäbe es genug, sie müssten jetzt zügig umgesetzt werden, so Fischer-Gäde.

