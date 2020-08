Stand: 28.08.2020 07:21 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Urteil wegen Steuerhinterziehung erwartet

Am Rostocker Landgericht wird heute das Urteil in einem Prozess um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe erwartet. Die fünf Angeklagten sollen sich zwischen 2012 und 2014 durch Scheingeschäfte Umsatzsteuer-Erstattungen in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro erschlichen haben - oder dies zumindest versucht haben. Dafür hätten sie diverse Firmen gegründet, die mit Gold und Schmuck gehandelt haben sollen.

Drohende Haftstrafen von bis zu fünf Jahren

Für das führende Mitglied der mutmaßlichen Bande, einen 55-jährigen Mann aus der Region Rostock, hat die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Gefängnis beantragt, für die anderen Angeklagten Haftstrafen zwischen zwei Jahre und vier Monaten beziehungsweise drei Jahre und zwei Monaten.

