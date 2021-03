Stand: 26.03.2021 12:41 Uhr Rostock: Urteil nach Doppelmord an Eltern rechtskräftig

Wegen Doppelmordes an seinen Eltern muss ein inzwischen 40-jähriger Rostocker eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Rostock vom September 2020 verworfen. Zusätzlich zur lebenslangen Freiheitsstrafe hatten die Richter die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Der Deutsche hatte gestanden, seine Eltern in der Nacht vor Silvester 2019 in ihrer Wohnung, in der er mit ihnen wohnte, erschlagen beziehungsweise erstochen zu haben. | 26.03.2021 12:41