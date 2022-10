Stand: 28.10.2022 05:27 Uhr Rostock: Urteil in Prozess wegen versuchten Mordes erwartet

Das Landgericht Rostock will heute sein Urteil gegen einen 37 Jahre alten Mann verkünden, der wegen eines brutalen Überfalls auf Senioren unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt ist. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Deutschen eine lebenslange Haftstrafe gefordert und zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie eine anschließende Unterbringung in Sicherungsverwahrung beantragt. Die Verteidigung plädierte auf eine Freiheitsstrafe nicht höher als zwölf Jahre. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte am 16. Januar dieses Jahres in Rostock in zwei Fällen eine Messerattacke auf Senioren verübt haben.

