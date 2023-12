Rostock: Urteil im Mord-Prozess gegen junge Mutter erwartet Stand: 19.12.2023 05:19 Uhr Einer jungen Mutter aus Güstrow droht eine lebenslange Haftstrafe. Vor mehr als zwei Jahren wurde ihr Sohn tot in ihrer Wohnung gefunden.

Das Rostocker Landgericht will am Nachmittag sein Urteil gegen eine des Mordes durch Unterlassen angeklagte junge Mutter verkünden. Laut Anklage soll die 24-Jährige ihren einjährigen Sohn nicht ausreichend mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt und keinen Arzt konsultiert haben, als er krank wurde. Das Verfahren gegen die Frau wurde im Juni eröffnet.

Anklage: Kinder bewusst vernachlässigt

Stattdessen habe sie das Kind in ihrer Wohnung allein gelassen, um Zeit mit ihrem Freund zu verbringen. Damals vor zwei Jahren soll sie bewusst ihre beiden ein und vier Jahre alten Söhne grob vernachlässigt haben. Der einjährige Junge starb dann im September 2021 infolge starken Durchfalls an einem Gerinnsel in den Lungenschlagadern. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Haftstrafe. Die Verteidigung plädierte auf eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als eineinhalb Jahren auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung.

