Stand: 14.06.2021 12:27 Uhr Rostock: Universitätsprofessor erhält Annalise-Wagner-Preis

Der Annalise-Wagner-Preis geht in diesem Jahr an Mario Niemann von der Rostocker Universität. Ausgezeichnet wird er für seinen Text über die Landwirtschaft und die ländliche Gesellschaft in Mecklenburg mit Bezug zur historischen Region Mecklenburg-Strelitz. Die regionale Literaturauszeichnung ist mit 2.500 Euro dotiert. Mario Niemann ist der 30. Preisträger und konnte sich gegen weitere 75 eingereichte Bewerbungen und Vorschläge durchsetzten. | 14.06.2021 12:26