Rostock: Unimedizin freut sich über Verstärkung aus Indien

An der Rostocker Unimedizin sind jetzt 15 Pflegefachkräfte aus Indien nach einer einjährigen Zusatzausbildung angestellt worden. Sie sind Teil eines Pilot-Progamms zur Rekrutierung ausländischer Fachkräfte, hieß es seitens der Uni. Ihre medizinische Ausbildung hatten die Inderinnen in der Heimat absolviert. In den zurückliegenden zwölf Monaten erhielten sie einen Deutsch-Intensivkurs und wurden in der Rostocker Kardiologie gezielt eingearbeitet. In einem nächsten Schritt sollen Familiennachzüge organisiert werden.

