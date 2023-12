Stand: 23.12.2023 07:19 Uhr Rostock: Unfall zwischen Rangierlok und Pkw

Im Rostocker Überseehafen sind am Freitagabend eine Rangierlok und ein PKW zusammengestoßen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang. Im gesamten Hafengelände haben Schienenfahrzeuge Vorrrang im Verkehr. Die Pkw-Fahrerin hatte offenbar die Signale der herannahenden Lok nicht bemerkt. Diese stieß trotz Notbremsung gegen das Heck des Autos. Durch den Aufprall wurde die Beifahrrerin leicht verletzt. Die Ermittlungen der Bundespolizei zum Unfall dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.12.2023 | 07:00 Uhr