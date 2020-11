Stand: 20.11.2020 08:11 Uhr Rostock: Unfälle auf Autobahnen im Schneeschauer

Schnee- und Graupelschauer haben am Freitagmorgen zu mehreren Glätteunfällen auf den Autobahnen rund um Rostock geführt. Auf der A20 waren zwischen Sanitz und Dummerstorf drei Autos in einen Unfall verwickelt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. In der Gegenrichtung kam zunächst ein Auto von der Straße ab, später gab es einen Unfall mit mehreren Wagen. Auf der A19 rutschte ein Auto zwischen Rostock Süd und Ost in die Mittelleitplanke. | 20.11.2020 08:10