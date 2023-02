Stand: 08.02.2023 14:15 Uhr Rostock: Unbekannte beschädigen Autos

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte im Rostocker Stadtteil Dierkow sieben Autos beschädigt. Laut Polizei zeigte ein Rostocker gegen 23 Uhr einen Schaden an seinem Fahrzeug an. Im Zuge der Tatortarbeiten stellten die Beamten Schäden an sechs weiteren Fahrzeugen in unmittelbarer Nähe fest. An den im Kurt-Schumacher-Ring abgestellten Autos waren Scheiben eingeschlagen sowie Spiegel und Heckscheibenwischer beschädigt worden. Das Kriminalkommissariat Rostock ermittelt wegen Sachbeschädigung.

