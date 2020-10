Stand: 16.10.2020 16:52 Uhr Rostock: Umweltschützer campieren am Rathaus

Klimaschützer haben in der Nähe des Rostocker Rathauses ein Camp aufgebaut. Sie fordern die Stadtpolitik auf, wirksame Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Organisiert wurde die Aktion von "Rostock for Future", einem Bündnis verschiedener Initiativen. Rund um die Uhr soll der Bereich besetzt sein. An der Aktion beteiligen sich auch Schülerinnen und Schüler. Das Bündnis zeigt sich insbesondere von Oberbürgermeister Madsen enttäuscht. | 16.10.2020 16:52