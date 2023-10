Stand: 27.10.2023 14:29 Uhr Rostock: Umweltpreis 2024 ausgeschrieben

Rostock hat den Umweltpreis 2024 ausgeschrieben. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Mit dem Preis sollen demnach herausragende Leistungen im ehrenamtlichen Umwelt- und Naturschutz in Rostock gewürdigt werden. Insbesondere Bildungseinrichtungen und ehrenamtliche Naturschutzgruppen seien aufgerufen, ihre Projekte zum Umweltschutz in den Bereichen Boden, Wasser, Klima, Luft, Arten- und Biotopschutz sowie zur Energieeinsparung und Abfallvermeidung bis zum 15. März 2024 einzureichen. Der mit 3.500 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre zum Weltumwelttag am 5. Juni verliehen.

