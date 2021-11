Stand: 02.11.2021 13:20 Uhr Rostock: Überfall auf Frau mit Halloween-Masken

Zwei Unbekannte sollen mit Halloween-Masken verkleidet eine Fußgängerin in Rostock-Warnemünde ausgeraubt und verletzt haben. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend zwischen Warnemünde und Diedrichshagen auf Höhe eines Parkplatzes. Das 32-jährige Opfer sei festgehalten worden und musste Handy und Geld herausgeben. Sie sei dabei attackiert und am Bauch verletzt worden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu den flüchtigen Tätern. Sie sollen weiße Halloweenmasken und schwarze Kapuzenjacken getragen haben. | 02.11.2021 13:19

