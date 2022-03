Stand: 17.03.2022 19:35 Uhr Rostock: US-Kriegsschiff zur Nachversorgung im Überseehafen

Im Rostocker Überseehafen liegt seit Donnerstagvormittag ein US-Kriegsschiff. Es handelt sich um einen Zerstörer, so die Pressestelle der Deutschen Marine auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV. Das Schiff ist zur sogenannten Nachversorgung in Rostock, das heißt, es soll hier unter anderem Treibstoff und Lebensmittel an Bord nehmen. Die USS Donald Cook gehört zu einem Verband von Nato-Schiffen, die zur Zeit in der Ostsee operieren. Sie wird voraussichtlich bis Sonntag in Rostock bleiben. | 17.03.2022 19:35

