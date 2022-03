Stand: 17.03.2022 13:20 Uhr Rostock: Turmleuchten in Warnemünde wird Anfang April nachgeholt

Nach dem corona-bedingten Ausfall am Neujahrstag soll das große Spektakel in Warnemünde nun am 9. April nachgeholt werden. Wie die Organisatoren mitteilten, muss der Veranstaltungsbereich in zwei Abschnitten auf der Promenade und am Strand eingezäunt und auf 25.000 Besucher beschränkt werden. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 4 bis 8 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen in Rostock und Warnemünde. | 17.03.2022 13:20