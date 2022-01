Stand: 01.01.2022 13:40 Uhr Rostock: Tristan erstes Baby im neuen Jahr in MV

Tristan gehört zu den ersten Babys, die im neuen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern geboren wurden. Er erblickte am Neujahrsmorgen um 1.15 Uhr im Rostocker Südstadtklinikum das Licht der Welt, wie der Kreißsaal mitteilte. Demnach wog Tristan bei der Geburt 3.700 Gramm und war 51 Zentimeter groß. In den frühen Morgenstunden folgten noch Kalle (3640 Gramm/50 cm), Justus (2500 Gramm/48 cm) und Anton (4215 Gramm/53 cm). Auch in anderen Geburtskliniken konnten Eltern am Neujahrsmorgen ihre neugeborenen Kinder begrüßen. Im Helios Hanseklinikum Stralsund tat um 3.00 Uhr Viktoria (3850 Gramm/52 cm) ihren ersten Schrei, im Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg war der kleine Jay um 5.30 Uhr das erste Kind des Jahres. | 01.01.2022 13:35