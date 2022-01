Stand: 28.01.2022 13:06 Uhr Rostock: Trickbetrüger in Stadt und Umland aktiv

In der Region Rostock häufen sich derzeit Trickbetrugsfälle. Mit unterschiedlichen Maschen hätten Senioren dabei mehr als 20.000 Euro verloren, hieß es von der Polizei. So erbeuteten falsche Polizisten von einer 83- jährigen Seniorin aus Schwaan Schmuck im Wert von 2.000 Euro und Bargeld in Höhe von 14.000 Euro. In anderen Fällen gaben sich Anrufer als Microsoft-Mitarbeiter aus und überzeugten die Angerufenen, ihnen Geld zu zahlen, damit sie den Computer weiter nutzen können. | 28.01.2022 13:05

