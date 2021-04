Stand: 23.04.2021 06:32 Uhr Rostock: Transporter und Wohnheim in Flammen

Am späten Donnerstagabend hat in der Rostocker Südstadt erst ein Transporter gebrannt, wenig später schlugen Flammen aus einem Wohnheim für Suchtkranke. Menschen kamen laut Polizei nicht zu Schaden, da das Haus wegen Bauarbeiten leergezogen ist. Sowohl am Transporter als auch im Wohnheim wurden Brandbeschleuniger entdeckt. Die Ermittlungen dauern an und richten sich den Angaben zufolge gegen einen erst kürzlich aus der Untersuchungshaft entlassenen 25-Jährigen, der in der Nähe schon einmal Brände gelegt haben soll. | 23.04.2021 06:32