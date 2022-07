Stand: 18.07.2022 12:54 Uhr Rostock: Transporter ausgebrannt - Polizei ermittelt

Ein Transporter im Rostocker Stadtteil Lütten Klein hat möglicherweise wegen Brandstiftern in Flammen gestanden. Laut Polizei werde daraufhin ermittelt, weil das Feuer am Montagmorgen offensichtlich an einem Hinterreifen ausgebrochen war. Feuerwehrleute konnten den Brand löschen, bevor andere Autos auf dem Parkplatz in der Rigaer Straße beschädigt wurden. | 18.07.2022 12:53

