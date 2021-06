Stand: 30.06.2021 08:12 Uhr Rostock: Transport überschlägt sich auf A19

Auf der A19 bei Rostock hat sich am Dienstagabend ein Transporter überschlagen. Laut Polizei hat sich ein 56-jähriger Mann dabei leicht verletzt. Grund für den Unfall sei vermutlich die nasse Fahrbahn gewesen, so ein Sprecher. Der Mann konnte sich selbständig aus dem kaputten Auto befreien. Er kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. | 30.06.2021 08:12