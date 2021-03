Stand: 16.03.2021 08:31 Uhr Rostock: Traktor fällt von Hebebühne - Mann tot

Bei Reparaturarbeiten an seinem Trecker ist im Rostocker Ortsteil Krummendorf ein Mann gestorben. Laut eines Sprechers der Polizei, war er gerade dabei, das Fahrzeug in seiner Garage zu reparieren, als es es von einer Hebebüne auf ihn hinab stürzte. Der Mann sei 67 Jahre alt gewesen. Ein Nachbar habe ihn in den frühen Morgenstunden aufgefunden. | 16.03.2021 08:31