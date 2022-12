Stand: 15.12.2022 18:21 Uhr Rostock: Telefonbetrüger erbeuten mehr als 100.000 Euro

Mehr als 100.000 Euro hat eine Frau in Rostock an Telefonbetrüger verloren. Laut Polizei hatte ein Unbekannter die 62-Jährige angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Er sagte ihr, dass ihr Sohn nach einem tödlichen Verkehrsunfall festgenommen worden sei. Die Frau sollte eine Kaution zahlen. Sie übergab daraufhin mehr als 100.000 Euro an einen Boten in der Dehmelstraße, der mit dem Geld flüchtete. Die Ermittler bitten um Hinweise zu dem etwa 30-jährigen Mann. Er ist circa 1,65 Meter groß, trug einen Dreitagebart, eine hellgraue Jogginghose sowie eine helle Strickmütze. Die Polizei weist darauf hin, dass man sich auch bei vermeintlich dringenden Anrufen immer bei anderen Angehörigen rückvergewissern sollte.

