Stand: 16.02.2021 15:14 Uhr Rostock: Taxifahrer bewahrt 86-Jährige vor Trickbetrug

In Rostock hat ein Taxifahrer eine Rentnerin vor einem hohen Geldverlust durch Corona-Trickbetrüger bewahrt. Laut Polizei wurde die 86-Jährige von einem Mann angerufen, der sich als Arzt der Universitätsklinik Rostock ausgab. Er behauptete demnach, dass ihr Enkel sich mit dem Coronavirus infiziert habe und im Sterben liege. Der Enkel brauche Impfungen mit einem noch nicht zugelassenen Stoff aus den USA. Der Betrüger bestellte der Frau auch gleich ein Taxi, damit sie bei der Bank 40.000 Euro abhebt. Der Taxifahrer klärte die Dame über den Betrugsversuch auf. So wehren Sie sich gegen Enkeltrick und Co. | 16.02.2021 15:15